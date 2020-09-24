Первая площадка для выгула собак появится в Ижевске

В ижевском парке «Тишино» в ближайшее время откроют первую в городе площадку для выгула собак. Подрядчик подготовил подход из брусчатки, продолжается установка опор освещения.

На территории размером 100 кв. м сделают покрытие из газонной травы, песка и древесных опилок, будет установлено ограждение, скамейки, урны, а также оборудование для дрессировки собак – балансир, горки, барьеры. Об этом сообщает ИА «Сусанин». Стоимость такого комплекса по муниципальному контракту составляет более 545 тыс. рублей. До конца года планируется открыть еще одну площадку для выгула собак – в Ленинском районе.

Ранее стало известно, что городской приют для бездомных собак появится в Хабаровске. На улице Панфиловцев возведут административное здание, диспетчерскую, ветеринарный пункт, производственно-хозяйственные корпуса, обустроят площадки для выгула и установят модульные вольеры.