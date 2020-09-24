Границы ТОР «Комсомольск» расширили под социально-значимый проект

Границы территории опережающего развития (ТОР) «Комсомольск» расширили для горно-обогатительного комбината. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Согласно документу, в ТОР включили четыре земельных участка городского поселения «Рабочий поселок Солнечный». Войти в число инвесторов планирует компания «Геопроминвест» с проектом по строительству горно-обогатительного комбината. Он будет заниматься переработкой запасов техногенного месторождения (хвостохранилище Солнечного ГОКа), пишет ИА AmurMedia.

Потенциальный резидент рассчитывает снизить экологическую опасность хвостохранилищ, а также решить социально-значимую проблему очистки окружающей среды в Солнечном районе.

В рамках реализации проекта будут созданы 200 новых рабочих мест и привлечено более 2 млрд инвестиций.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске прошла церемония запуска в работу нового производственно-логистического комплекса высшего мирового класса А. Склады и холодильники общей площадью 32,4 тыс. кв. м построены резидентами ТОР «Хабаровск» на территории индустриального парка «Авангард».