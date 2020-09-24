Минобороны сократило сроки ремонта подлодки «Магадан»

Ремонт атомной субмарины «Магадан» проекта 971У «Щука-Б» завершится на год раньше, чем планировалось, и вернется в строй уже в начале 2022 года. Об этом «Известиям» сообщили в четверг, 24 сентября, в Минобороны России.

По прежнему графику починку подлодки должны были закончить к 2023 году. В военном ведомстве указали, что субмарину также планируют модернизировать, оснастив современным оборудованием.

«Прочный корпус рассчитан на десятилетия работы. Если поставить новые системы вооружения, систему управления, гидроакустику, то лодка еще долгое время сможет эффективно нести службу», — рассказал бывший командир атомной подводной лодки капитан первого ранга Игорь Курдин.

АПЛ провела в ожидании ремонта более 7 лет, с конца прошлого десятилетия. Активные работы по ее ремонту начались только в 2019 году.

Субмарина вошла в состав ВМФ СССР в 1991 году и несла службу в составе 45-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота, позднее — в составе 10-й дивизии. В 1993 году получила название «Нарвал». В 2001-м приказом командующего ТОФ переименована в «Магадан».

«Сейчас строится серия дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, одна из которых при закладке получила название «Магадан». Так что не исключено, что К-331 после завершения ремонта будет переименована», — уточнил военный историк Дмитрий Болтенков.

Лодки проекта 971 считаются одними из самых опасных в мире. Их практически не слышат гидроакустические станции, а на борту этих субмарин размещен целый арсенал торпед и мин. Корабли «Щуки-Б» обладают хорошими поисковыми возможностями, а также отлично себя проявили в боевой эксплуатации.

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