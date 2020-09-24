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Россия и Куба условились проработать возобновление авиасообщения

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Россия и Куба условились дополнительно проработать вопрос возобновления двустороннего авиасообщения. Об этом сообщается на сайте Росавиации в четверг, 24 сентября.

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Перспектива открытия полетов между странами поднималась накануне в ходе встречи заместителя премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисаса Руиса с первым замглавы Минтранса РФ — главой Росавиации Александром Нерадько в Москве.

«Стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества, в том числе: перспективы возобновления авиасообщения между Кубой и Россией; вопросы летной годности воздушных судов российского производства, эксплуатируемых на Кубе; вопросы сертификации воздушных судов и экипажей. <…> Договорились дополнительно проработать вопрос возобновления двустороннего авиасообщения с учетом эпидемиологической ситуации в России и на Кубе», — говорится в сообщении.

Также была выражена взаимная заинтересованность в эксплуатации авиационной техники РФ на Кубе. Росавиация подтвердила готовность предоставить информацию, необходимую для поддержания летной годности авиатехники российского производства, эксплуатируемой в республике.

Россия прекратила авиасообщение с другими странами в конце марта на фоне пандемии коронавируса. Были организованы вывозные рейсы, которыми россияне возвращались на родину.

С 1 августа возобновлены полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию, а с 15-го — в Швейцарию, но только для обладателей вида на жительство в этой стране. 3 сентября было объявлено об открытии авиасообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами, а 20-го — с Казахстаном, Киргизией, Кореей и Белоруссией.

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