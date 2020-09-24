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В Италии украли реликвию с каплями крови папы Иоанна Павла II

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Ампулу с каплями крови папы римского Иоанна Павла II украли из часовни Распятия собора итальянского города Сполето. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщает Agenzia Italia.

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Архиепископ монсеньор Ренато Боккардо выпустил видеобращение после случившегося, в котором назвал кражу реликвии серьезным проступком, задевающим чувства благочестия многих людей, и призвал похитителей вернуть реликвию.

«Я хочу надеяться, что это действие поверхностно, а не с намерением оскорбить чувствительность верующих, — сказал архиепископ, — я также хочу надеяться, что этот безрассудный жест был сделан не ради прибыли».

Сообщается, что после обнаружения пропажи ампулы, помещенной в золотой реликварий, архиепископская курия немедленно вызвала на место карабинеров.

Папа римский Иоанн Павел II, или папа Войтыла, родился в 1920 году в Польше под именем Кароль Войтыла. Папское имя принял в 1978 году и был понтификом более 26 лет. Умер в 2005 году и после этого уже в 2014-м был канонизирован. В Италии после его кончины остались как минимум три реликвии с его кровью. Одна из них также была украдена.

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