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В Петербурге водитель высунул руку из окна и лишился кисти

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Мужчине оторвало кисть после того, как он высунул руку из окна автомобиля. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге 23 сентября.

Проезжая по проспекту Художников, водитель решил высунуть руку в окно. В этот момент по встречной полосе проезжала «Газель», фургоном автомобиля ударило по конечности.

В результате 30-летний водитель лишился кисти, мужчина был госпитализирован, пишет АН «Оперативное прикрытие».

Ранее в июле в Сочи водитель Lada вышел из машины, ехавшей на скорости 90 км/ч. Мужчина, держась за дверь и крышу авто, проехал несколько метров на ногах по асфальту.

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