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Тепло начали подключать в домах Тюмени

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С 24 сентября в Тюмени началось поэтапное включение и наладка режимов централизованной системы теплоснабжения. Отопление поступит в жилые дома в течение шести дней.

Теплоснабжение зданий города поддерживают ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Они обеспечивают отоплением около 7 тыс. квартир, домов и офисов. Об этом сообщает портал «Наш город». Кроме того, некоторые объекты в городе подключены к котельным.

24 сентября тепло начинает поступать в микрорайоны вблизи ТЭЦ, а также дома, подключенные к котельным. Далее теплом обеспечат жилые дома заречной и центральной частей Тюмени. Позже отопление получат жители частного и промышленного секторов.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон раньше срока начнется в Брянской области.

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