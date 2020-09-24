В Минэнерго выразили готовность к переводу сотрудников на удаленку

Министерство энергетики России планирует снова перевести свои сотрудников на удаленный режим работы. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщила статс-секретарь, заместитель главы ведомства Анастасия Бондаренко.

В настоящий момент все сотрудники министерства работают в офисе, уточнила она.

«Да, планируем. Сейчас работают все 100% в офисе, следим за ситуацией и готовы снова запускать режим удаленной работы», — цитирует ее ТАСС.

Ранее в этот же день стало известно, что столичный градоначальник Сергей Собянин направит в более чем 5 тыс. столичных компаний письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу в целях предотвращения распространения COVID-19 в городе.

18 августа премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что глава Минэнерго страны Александр Новак заболел коронавирусной инфекцией. При этом министр продолжал осуществлять свои рабочие обязанности в удаленном режиме. На работу в офис Новак вышел 31 августа.

Всего на сегодняшний день в России, по данным портала стопкоронавирус.рф, выявлено 1 128 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 948 летальных исходов, выздоровело 929 829 человек.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.