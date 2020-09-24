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Максим Фадеев пообещал отменить ЕГЭ в случае избрания президентом

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Музыкальный продюсер Максим Фадеев предположил, что если бы стал президентом, то в первый же день отменил бы ЕГЭ. Такое заявление он сделал в ходе обсуждения темы образования в стране в интервью YouTube-каналу «Метаметрика».

Фадеев во время беседы вспомнил Советский Союз, подчеркнул, что раньше это была самая интеллектуальная страна в мире с самыми читающими людьми, а теперь у детей ЕГЭ и ноль образования.

«Вот если бы я был, грубо говоря, первый день моего президентства, я бы сделал первый шаг — отменил ЕГЭ сразу же, сразу же и снял бы министра образования», — заявил он.

При этом он отметил, что не имеет в виду каких-то конкретных личностей. По его мнению, если министр образования позволяет, чтобы такое образование было, то это значит, что он должен уйти в отставку.

Все происходящее с образованием и культурой в обществе продюсер предложил оценить по одной из своих покупок. По его словам, один профессор предложил ему купить библиотеку в 15 тыс. книг за 100 тыс. рублей, то есть менее чем по семь рублей за книгу. Фадеев отметил, что дал за нее больше и в то же время согласился с мнением ведущей, что человек, по-сути, продавал свою жизнь за бесценок из-за безвыходного положения.

«Да таких много, таких миллионы. Это, ну, в общем, проблема серьезная идеологическая, серьезная. И государство, если в течение там еще десятка лет не озаботится, то государства не будет», — подытожил он.

В ходе это же интервью Фадеев заявил, что считает молодых рэперов животными, а их музыку — дуростью. В то же время продюсер признался, что так называемая новая школа рэпа его «качает».

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