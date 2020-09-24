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Источник рассказал о рекомендациях для пожилых москвичей с 1 октября

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Жителям Москвы старше 65 лет рекомендовано с 1 октября перейти на удаленный режим работы и отказаться от проезда на общественном транспорте в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщил источник «РИА Новости».

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«С 1 октября в Москве категории 65+ рекомендуют не выходить на работу и не пользоваться общественным транспортом, на прогулки ограничений нет», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что многие крупные компании вернутся на «удаленку». При этом собеседник отметил, что «закрывать экономику ни сейчас, ни с октября не планируется».

Ранее в этот день стало известно, что в более чем 5 тыс. столичных компаний будут направлены письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу. Мера направлена на обеспечение безопасности граждан в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

При этом обучение в школах и вузах Москвы продолжается в обычном очном режиме. Как подчеркнули в столичной мэрии, введение дополнительных ограничений на данный момент не рассматривается.

По данным московского оперштаба, за последнюю неделю ежедневное число госпитализированных людей с коронавирусом в Москве увеличилось примерно на 30%. Жителей города призывают ограничить контакты и продолжать носить маски в транспорте и общественных местах.

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По состоянию на 24 сентября в столице выявлено 280 408 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 5115 летальных исходов. С начала пандемии из больниц выписаны 241 656 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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