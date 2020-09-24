Прямой эфир

Дом научной коллаборации открыли на базе ДФУ в Приморье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Приморском крае открыли Дом научной коллаборации. Центр дополнительного образования школьников создан на базе Дальневосточного федерального университета (ДФУ).

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого правительства, школьникам предлагают бесплатно заниматься проектной деятельностью, решать задачи в области робототехники, промышленного дизайна и аэрокосмических технологий.

В департаменте довузовского образования ДВФУ объяснили, что для учащихся 5–11-х классов будут организованы лекции и практические занятия с ведущими специалистами вуза. По окончании программ у самых активных школьников появится возможность продолжить работу в лабораториях университета.

В центре допобразования действуют 25 программ в рамках образовательных проектов «Детский университет», «Малая академия» и «Урок технологии». Занятия для участников стартуют с 5 октября в режиме онлайн.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020