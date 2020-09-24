Дом научной коллаборации открыли на базе ДФУ в Приморье

В Приморском крае открыли Дом научной коллаборации. Центр дополнительного образования школьников создан на базе Дальневосточного федерального университета (ДФУ).

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого правительства, школьникам предлагают бесплатно заниматься проектной деятельностью, решать задачи в области робототехники, промышленного дизайна и аэрокосмических технологий.

В департаменте довузовского образования ДВФУ объяснили, что для учащихся 5–11-х классов будут организованы лекции и практические занятия с ведущими специалистами вуза. По окончании программ у самых активных школьников появится возможность продолжить работу в лабораториях университета.

В центре допобразования действуют 25 программ в рамках образовательных проектов «Детский университет», «Малая академия» и «Урок технологии». Занятия для участников стартуют с 5 октября в режиме онлайн.