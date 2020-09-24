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Хабаровск готовится к ликвидации последствий паводка

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В Хабаровске готовятся к ликвидации последствий паводка. Планы работ обсудили на совещании в городской комиссии по ЧС, сообщает пресс-служба администрации города.

Уровень Амура в краевой столице снизился на 10 см и подошел к отметке в 600 см. Снижение продолжается. В скором времени начнется разбор насыпных дамб и растампонирование ливневых коллекторов, пишет ИА AmurMedia.

Как рассказал начальник городского управления по делам ГО и ЧС Андрей Акимов, насосы продолжают работать на дамбах в районе Броско Молла, на улице Богачева, в микрорайоне Красная Речка. Однако в ближайшие дни необходимость в них отпадет.

По словам Акимова, после прохождения паводка городу необходимо будет решить ряд проблем в области экологии и здравоохранения. Один из них касается вакцинации хабаровчан, в чьи дома пробралась вода. Так, 27 горожан планируется привить от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии. Следующим этапом станет расчистка участков, на которые вода принесла мусор. Затем площади продезинфицируют и дератизируют.

Сейчас в городе создаются комиссии, которые займутся подсчетом ущерба. Постановление об их работе уже готово и проходит согласование.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Амуре в Комсомольске (Хабаровский край) в течение двух суток может достигнуть 650 см, что является критической отметкой.

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