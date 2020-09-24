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Кружевная инсталляция «Птицы памяти» открылась в Вологодском кремле

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В Вологодском кремле открылась художественная инсталляция «Птицы памяти», посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

«Птицы памяти» — международная акция Музея кружева. Кружевницы из десяти стран по сколку вологодского мастера Ираиды Зубаревой сплели 573 белых журавлика. Птицы считаются символом личного вклада каждого человека в сохранение мира на Земле. Все работы мастериц «вплелились» в единую художественную инсталляцию-размышление «Птицы памяти».

Выставка будет работать до 14 ноября в Юго-Западной башне Вологодского кремля, сообщили ИА FlashNord в пресс-службе Вологодского государственного музея-заповедника.

Ранее в Туле торжественно открылся первый в стране мемориал, посвященный памяти энергетиков — героев Великой Отечественной войны. Его строительство началось в 2019 году в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы. Комплекс площадью 1 га состоит из пяти площадок, посвященных каждому году войны.

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