В американском Луисвилле ввели комендантский час

В американском Луисвилле (штат Кентукки) введен 72-часовой комендантский час после протестов и беспорядков. Об этом в четверг, 24 августа, сообщили в управлении городской полиции.

«По распоряжению мэра комендантский час вступит в силу на предстоящие 72 часа в промежутках между 21:00 и 6:30 (4:00 и 13:30 мск. — Ред.)», — написали правоохранители в своем Twitter.

В этой связи жителей округа призвали планировать свои действия в соответствии с озвученными обстоятельствами. Комендантский час вводится в округе Джефферсон, в котором расположен Луисвилл.

Ранее в этот же день стало известно, что во время протестов в Луисвилле получили огнестрельные ранения двое полицейских.

Столкновения между протестующими и полицией начались в городе после заседания суда по делу о смерти афроамериканки Брионны Тейлор, застреленной в марте стражами порядка во время спецоперации и ставшей одним из символов движения Black Lives Matter. Прокурор предъявил обвинение лишь одному из трех подозреваемых. Кроме того, полицейского не обвинили напрямую в гибели Тейлор, а лишь в том, что во время операции он подверг жизни ряда людей опасности, открыв стрельбу.

Для разгона демонстрантов задействовали силы национальной гвардии США. Мэр города Грег Фишер объявил о введении на территории Луисвилла комендантского часа. Полиция штата заявила о задержании подозреваемого в нападении на стражей порядка.

21 сентября полицейское управление Луисвилла перешло на работу в режиме ЧС в связи с ожиданием объявления результатов расследования по делу Тейлор.

13 марта трое полицейских приехали на квартиру, где, как они полагали, хранят наркотики. Внутри находились Брионна Тейлор и ее друг. Последний вступил в перестрелку со стражами порядка. Во время нее Тейлор, которая в это время спала, была убита. Данный случай привлек большое внимание СМИ и правозащитных организаций, в городе имели место протесты и беспорядки.