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В Чехии заявили о пятикратном росте числа тяжелобольных коронавирусом

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В Чехии число тяжелобольных с коронавирусной инфекцией возросло в течение месяца в пять раз. Об этом в четверг, 24 сентября, заявил министр здравоохранения страны Роман Примула.

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«В Чехии в настоящее время госпитализированы 628 пациентов с коронавирусом, из которых 120 находятся в тяжелом состоянии, а это в пять раз больше, чем было в конце августа», — приводит его слова ТАСС.

По словам главы ведомства, самая сложная ситуация фиксируется в Праге, где в больницах практически заполнены палаты с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает RT.

22 сентября Примула сообщал о введении новых ограничений в Чехии в связи с ускорением темпов распространения коронавируса. Министр уточнил, что с 24 сентября рестораны, бары и другие заведения общепита должны будут закрываться в 22:00 по центральноевропейскому времени (23:00 мск) и открываться не раньше 6:00 по центральноевропейскому времени (7:00 мск).

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию. По данным Worldometer на 24 сентября, всего в мире выявлено свыше 32,1 млн заболевших COVID-19, скончались 983 тыс. человек.

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