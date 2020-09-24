Редкую картину Боттичелли продадут на торгах в Нью-Йорке более чем за $80 млн

Редкая картина мастера эпохи Возрождения Сандро Боттичелли будет выставлена на аукцион Sotheby's, который пройдет в Нью-Йорке в январе будущего года. Об этом сообщается на сайте одноименного торгового дома в четверг, 24 сентября.

Речь идет о портрете «Молодой человек с медальоном», который датируется 70–80-ми годами XV века.

По оценке куратора отдела произведений старых мастеров аукционного дома Кристофера Апостла, цена продажи картины превысит $80 млн. Портрет, по его мнению, может стать следующим полотном, ушедшем с молотка более чем за $100 млн, как это было с произведением Клода Моне «Стога сена». В прошлом году на аукционе его продали за $110,7 млн.

Апостл назвал портрет одним из величайших произведений Боттичелли, а также одним из наиболее выдающихся произведений изобразительного искусства эпохи Возрождения, которые находятся в частной коллекции.

«В предстоящие годы вряд ли выдастся другая возможность приобрести столь значимое и прекрасное полотно эпохи Возрождения», — подчеркнул он.

Впервые «Молодой человек с медальоном» был зарегистрирован в частной коллекции лорда Ньюборо в Кэрнарвоне в Уэльсе в 1930-х годах. Предполагается, что он был приобретен его предком сэром Томасом Винном. В течение последующих 5–8 лет портрет был продан частному коллекционеру, наследники которого в последний раз перепродали картину на аукционе в 1982 году. Нынешний владелец заплатил за него £810 тыс., уточнили в Sotheby's.

В июле этого года три картины британского уличного художника Бэнкси на тему кризиса с мигрантами в Европе были проданы в Лондоне во вторник за £2,23 млн ($2,9 млн).