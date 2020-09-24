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Генеральный режиссер: к 100-летию Сергея Бондарчука

Великий кинематографист на экране и в жизни
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Фото: РИА Новости
25 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения Сергея Федоровича Бондарчука. Жизнь и фильмы великого режиссера и актера — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости
В «Попрыгунье» (1955) по одноименному рассказу Чехова Бондарчук сыграл роль доктора Осипа Дымова
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Фото: РИА Новости
В снятой Сергеем Юткевичем в 1955 году экранизации шекспировского «Отелло» Бондарчук с блеском исполнил заглавную роль
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Фото: РИА Новости
«Судьба человека» (1959) по одноименному рассказу Шолохова стала режиссерским дебютом Бондарчука. Он же сыграл и главную роль Андрея Соколова
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Фото: РИА Новости
В лирической мелодраме «Сережа» (1960), первом полнометражном фильме Георгия Данелии, Бондарчук появился на экране в роли отчима заглавного персонажа, мальчика Сережи
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Фото: РИА Новости
Грандиозная экранизация романа Льва Толстого «Война и мир» снималась в течение шести лет (1961-1967) и принесла Бондарчуку мировую славу
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Фото: РИА Новости
Сам режиссер сыграл в эпическом кинополотне Пьера Безухова
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Фото: РИА Новости
В 1970 году Бондарчук продолжил тему наполеоновских войн, сняв советско-итальянский фильм «Ватерлоо»
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Фото: РИА Новости
«Они сражались за Родину» (1975) по мнению многих зрителей и критиков до сих пор остается лучшим фильмом о Великой Отечественной войне
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Фото: РИА Новости
«Война и мир» принесла Бондарчуку в 1969 году заслуженный «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке и славу международного масштаба
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Фото: РИА Новости
В 1978 году Сергей Бондарчук снялся в драме Игоря Таланкина «Отец Сергий» по одноименной повести Льва Толстого
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Фото: РИА Новости
Роль кардинала Монтанелли в телеверсии «Овода» (1979) Этель Лилиан Войнич стала исключением в ряду положительных героев в актерской фильмографии Бондарчука
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Фото: РИА Новости
Последним большим проектом Сергея Бондарчука стала грандиозная экранизация «Тихого Дона». Завершить ее было суждено уже сыну режиссера Федору
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