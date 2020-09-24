Более десятка новых видов птиц обнаружили в природном парке в Омске

Орнитологи провели исследование в природном парке «Птичья гавань» в Омске и обнаружили 11 новых для территории видов птиц. Территорию осмотрели после весенне-летнего периода, когда парк был закрыт для посетителей.

«Птичью гавань» закрывали во время режима самоизоляции с 1 апреля по 19 июня. За 2,5 месяца в парке появились большой баклан, чомга, гоголь, большой крохаль, вертишейка и другие виды птиц, которых раньше на территории не наблюдали. Об этом сообщает ИА «Город55».

Исследование провели ученые-орнитологи Сергей Соловьев и Ирина Шводко.

«Птичья гавань» находится на пойменных водоемах левого берега Иртыша. Площадь особо охраняемой природной территории не превышает 1 кв. км.