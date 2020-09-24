Прямой эфир

Более десятка новых видов птиц обнаружили в природном парке в Омске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Орнитологи провели исследование в природном парке «Птичья гавань» в Омске и обнаружили 11 новых для территории видов птиц. Территорию осмотрели после весенне-летнего периода, когда парк был закрыт для посетителей.

«Птичью гавань» закрывали во время режима самоизоляции с 1 апреля по 19 июня. За 2,5 месяца в парке появились большой баклан, чомга, гоголь, большой крохаль, вертишейка и другие виды птиц, которых раньше на территории не наблюдали. Об этом сообщает ИА «Город55».

Исследование провели ученые-орнитологи Сергей Соловьев и Ирина Шводко.

«Птичья гавань» находится на пойменных водоемах левого берега Иртыша. Площадь особо охраняемой природной территории не превышает 1 кв. км.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020