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Кириенко рассказали полуфиналистам «Лидеров России» о важности профессионализма

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Политика — одна из сложнейших профессиональных сфер. Об этом заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко на открытии второго полуфинала конкурса «Лидеры России. Политика».

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Нельзя стать политиком, имея только подвешенный язык, обаяние и рассчитывая на политтехнологов. Для этой работы нужны профессиональные навыки и желание служить людям, заявил он.

Появление отдельного направления «Политика» в конкурсе говорит о том, что руководство страны понимает важность профессионализма в этой области, отметил чиновник.

«Профессионализм людей, которые занимаются политической деятельностью, законотворчеством с точки зрения развития страны не менее важен, может быть, более важен, чем профессионализм людей, которые занимаются управлением экономикой, хозяйством, наукой, здравоохранением, крупным государственным или частным бизнесом. В некотором смысле работа законодателя и политика сложнее» — заявил он.

Второй полуфинал конкурса открылся в Москве 24 сентября. Он продлится до 26 сентября. Участники пройдут индивидуальные и групповые испытания, которые направлены на оценку управленческих компетенций. Победителями первого полуфинала стали 50 человек.

«Лидеры России» — это конкурс, целью которого является поиск и поддержка талантливых руководителей нового поколения. Впервые он прошел в 2017–2018 годах, победителями стали 103 участника.

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