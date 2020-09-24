Кириенко рассказали полуфиналистам «Лидеров России» о важности профессионализма

Политика — одна из сложнейших профессиональных сфер. Об этом заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко на открытии второго полуфинала конкурса «Лидеры России. Политика».

Нельзя стать политиком, имея только подвешенный язык, обаяние и рассчитывая на политтехнологов. Для этой работы нужны профессиональные навыки и желание служить людям, заявил он.

Появление отдельного направления «Политика» в конкурсе говорит о том, что руководство страны понимает важность профессионализма в этой области, отметил чиновник.

«Профессионализм людей, которые занимаются политической деятельностью, законотворчеством с точки зрения развития страны не менее важен, может быть, более важен, чем профессионализм людей, которые занимаются управлением экономикой, хозяйством, наукой, здравоохранением, крупным государственным или частным бизнесом. В некотором смысле работа законодателя и политика сложнее» — заявил он.

Второй полуфинал конкурса открылся в Москве 24 сентября. Он продлится до 26 сентября. Участники пройдут индивидуальные и групповые испытания, которые направлены на оценку управленческих компетенций. Победителями первого полуфинала стали 50 человек.

«Лидеры России» — это конкурс, целью которого является поиск и поддержка талантливых руководителей нового поколения. Впервые он прошел в 2017–2018 годах, победителями стали 103 участника.