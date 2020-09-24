Ограничение на вылов рыбы ввели в Карелии

В Карелии вводятся ограничения на осенний лов нескольких видов рыбы. Это связано с нерестом нескольких видов озерных рыб, сообщило Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

За нарушение этого запрета положено наказание в виде штрафа от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. При этом судно и незаконные орудия лова будут конфискованы. В особых случаях нарушителей привлекут к уголовной ответственности.

Как уточняет ИА «Карелinform», в частности, в Ладожском озере с бассейнами впадающих в него рек нельзя ловить лосося, форель, сига, ладожскую нерпу. Ограничения действуют в некоторых случаях до 31 декабря.