Долговая нагрузка россиян снизилась впервые за шесть лет. За II квартал падение составило 0,2 процентного пункта - до 10,7%. В апреле-июне 2020 года объём займов составил 2,76 трлн рублей. Для сравнения: во II квартале 2019 года выдано 3,4 трлн рублей. Дело в том, что в связи в обстановкой в мире, банки стали чаще отказывать клиентам в кредитовании. Кроме того, с начала года Центробанк снизил ключевую ставку с 6,25% до рекордных 4,25%. Это привело к тому, что взятые ранее ссуды стали рефинансировать. Эксперты считают, что падение долговой нагрузки не станет трендом. Есть риск, что заёмщики, которым отказали в банках, пойдут микрофинансовые организации, либо вовсе в теневой сегмент.