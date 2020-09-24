Новый очаг бешенства выявили в Тамбовской области
В Тамбовской области зафиксирован очередной случай бешенства у животных. Болезнь выявили в лисицы в подворье на улице Смородинова в селе Понзари Сампурского района.
Как сообщает региональное отделение Россельхознадзора, на территории подворья установлен карантин по бешенству. Всё село объявлено неблагополучным пунктом, уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру».
В Понзари запрещено выгуливать собак, продавать животных и вывозить их за пределы населенного пункта.
Одновременно с этим был снят карантин в селе Байловка Пичаевского района и районном поселке Первомайский. Последний случай бешенства в них был зафиксирован два месяца назад, также специалисты выполнили различные мероприятия по устранению очагов заболевания.