Новый очаг бешенства выявили в Тамбовской области

В Тамбовской области зафиксирован очередной случай бешенства у животных. Болезнь выявили в лисицы в подворье на улице Смородинова в селе Понзари Сампурского района.

Как сообщает региональное отделение Россельхознадзора, на территории подворья установлен карантин по бешенству. Всё село объявлено неблагополучным пунктом, уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

В Понзари запрещено выгуливать собак, продавать животных и вывозить их за пределы населенного пункта.

Одновременно с этим был снят карантин в селе Байловка Пичаевского района и районном поселке Первомайский. Последний случай бешенства в них был зафиксирован два месяца назад, также специалисты выполнили различные мероприятия по устранению очагов заболевания.