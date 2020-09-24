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В России за сутки выявлено 6595 случаев коронавируса

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За сутки в России зафиксировано 6595 случаев коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией в четверг, 24 сентября.

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Больше всего случаев выявлено в Москве (1050), Санкт-Петербурге (215) и Подмосковье (205).

За указанный период зафиксировано 149 летальных исходов. Выздоровели 6130 пациентов.

С начала пандемии выявлено 1 128 836 случаев коронавируса в 85 регионах России. За весь период выздоровели 929 829 пациентов, 19 948 — умерли.

24 сентября вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача РФ, в котором россиянам, прилетающим из-за рубежа, предписали находиться на изоляции дома, пока не будут готовы результаты тесов на коронавирус.

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Ранее, 31 июля, глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала россиян, прилетающих на родину из-за границы, заполнить анкету на портале госуслуг. Разместить на портале результаты тестов на коронавирус необходимо в течение трех дней со дня прибытия.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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