В России за сутки выявлено 6595 случаев коронавируса

За сутки в России зафиксировано 6595 случаев коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией в четверг, 24 сентября.

Больше всего случаев выявлено в Москве (1050), Санкт-Петербурге (215) и Подмосковье (205).

За указанный период зафиксировано 149 летальных исходов. Выздоровели 6130 пациентов.

С начала пандемии выявлено 1 128 836 случаев коронавируса в 85 регионах России. За весь период выздоровели 929 829 пациентов, 19 948 — умерли.

24 сентября вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача РФ, в котором россиянам, прилетающим из-за рубежа, предписали находиться на изоляции дома, пока не будут готовы результаты тесов на коронавирус.

Ранее, 31 июля, глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала россиян, прилетающих на родину из-за границы, заполнить анкету на портале госуслуг. Разместить на портале результаты тестов на коронавирус необходимо в течение трех дней со дня прибытия.

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