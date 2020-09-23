Молодежные пространства построят в трех городах Мурманской области

Министерство молодежной политики Мурманской области объявило список городов, где построят молодежные пространства общей стоимостью 6 млн рублей. Это Ковдор, Апатиты и Кандалакша.

Пространства будут представлять собой многофункциональные помещения, отвечающие современным потребностям и интересам молодежи каждого конкретного муниципалитета. Разработкой концепции оформления каждого из них займется креативная команда дизайн-завода «Флакон».

На разработку трех концепций предусмотрено 900 тыс. рублей, а на предоставление субсидий муниципальным образованиям на мероприятия по созданию – 5,1 млн рублей, сообщает ИА «Би-порт». Креативная команда уже рассмотрела возможные помещения для будущих молодежных пространств.