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Зеленский в ООН предложил создать в Киеве центр борьбы с пропагандой

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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду, 23 сентября, на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что готов инициировать создание международной штаб-квартиры по противодействию распространению дезинформации, а также разместить ее на территории страны. Видеозапись выступления опубликовал в Facebook Офис главы государства.

«Наша планета уже не такая большая. <...> Это доказывают информационные угрозы миру. Когда дезинформация и «фейк-ньюс» могут влиять на мировые рынки, биржи и даже избирательные процессы», — сказал глава Украины.

По его словам, Украина с 2014 активно противодействует информационным атакам и украинские власти, готовы «инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде».

Ранее 21 сентября в ходе видеообращения президент Украины Владимир Зеленский воспользовался трибуной ООН, чтобы в очередной раз обвинить Россию в агрессии по отношению к его стране и попытке восстановить разделение мира на сферы влияния.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года санкции против российских соцсетей, а также ввел ограничения в отношении вузов и музеев России.

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