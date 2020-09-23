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Таксист в Минске спас убегающего от омоновцев демонстранта

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Неизвестный таксист в Минске спас протестующего, который убегал от омонцев. Видео происшествия в Telegram-канале опубликовало «Еврорадио».

Сообщается, что инцидент произошел на проспекте Пушкина.

На ролике видно, как молодой человек, убегая от преследующих его силовиков, садится в стоящее на перекрестке такси. К машине подбегают омоновцы, которые пытаются открыть дверь и остановить автомобиль. Водитель при этом не собирался подчиняться правоохранителям: он выехал сначала на тротуар, затем на газон, а оттуда на красный свет выскочил на дорогу и уехал.

Без шума и с пылом: тайная инаугурация не спасла Минск от протестов
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23 сентября сообщалось, что на акции протеста были задержаны по меньшей мере 10 человек, а также применены водометы и перцовый газ для разгона демонстрантов. Кроме того, очевидцы рассказали о выстрелах силовиков в воздух.

Вечером в среду участники протестов, выступающие против инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко, начали собираться в центре Минска. Силовики находились в это время на Октябрьской площади около Дворца спорта, на пересечении Комсомольской улицы и проспекта Независимости.

Инаугурация Лукашенко состоялась во Дворце независимости в белорусской столице, дата церемонии не афишировалась. Политик в ходе церемонии поклялся верно служить народу, соблюдать и защищать Конституцию республики, а также заявил о провале цветной революции в стране.

Власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать Лукашенко президентом Белоруссии после его инаугурации.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста оппозиции, несогласной с итогами. Согласно данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

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