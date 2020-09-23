В ГУВД Минска опровергли применение слезоточивого газа

Минская милиция не применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантом, протестующих против инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в среду, 23 сентября, заявила «Интерфаксу» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

«Слезоточивый газ и светошумовые гранаты сотрудниками милиции не применялись», ― рассказала она агентству.

При этом «РИА Новости» Ганусевич сообщила, что ситуация в белорусской столице находится под контролем, а милиция несет службу в усиленном режиме.

Ранее в этот день сообщалось, что на акции протеста были задержаны по меньшей мере 10 человек, а также применены водометы и перцовый газ для разгона демонстрантов. Кроме того, очевидцы рассказали о выстрелах силовиков в воздух.

Вечером в среду участники протестов, выступающие против инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко, начали собираться в центре Минска. Силовики находились в это время на Октябрьской площади около Дворца спорта, на пересечении Комсомольской улицы и проспекта Независимости.

Инаугурация Лукашенко состоялась во Дворце независимости в белорусской столице, дата церемонии не афишировалась. Политик в ходе церемонии поклялся верно служить народу, соблюдать и защищать Конституцию республики, а также заявил о провале цветной революции в стране.

Власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать Лукашенко президентом Белоруссии после его инаугурации.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста оппозиции, несогласной с итогами. Согласно данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.