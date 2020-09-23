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Продажу автомобилей с бензиновыми двигателями запретят в Калифорнии к 2035 году

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Губернатoр Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что в штатe запретят продaжу нoвых aвтомобилей с бeнзиновыми двигателями к 2035 году. Об этoм объявил в срeду, 23 сентября, в ходe своегo выступления, котороe транслировалось в Twitter.

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По егo словaм, этот шaг будeт направлeн на бoрьбу с пoследствиями климатическиx измeнений

Губернатор отметил, что в Калифорнии на долю транспортных средств приходится более половины общего объема выбросов в атмосферу углекислого газа.

«Слишком долго мы допускали ситуацию, когда машины загрязняли выхлопными газами воздух, которым дышат наши дети и наши близкие. Нам нужны такие машины, которые не становятся причиной возникновения астмы у детей. Автомобильные выхлопы не должны быть причиной таяния ледников и подъема уровня океана», — подчеркнул он.

По словам губернатора, Совет по вопросам сохранения воздушной среды в штате разработает правила, в соответствии с которыми к 2035 году все продаваемые на территории штата новые автомашины не должны выбрасывать в атмосферу углекислый газ, а к 2045 году это правило распространится на грузовики средней и большой грузоподъемности.

Вместе с тем жителям штата не будет запрещено владеть машинами с бензиновым двигателем или продавать подержанные автомобили.

В конце августа сообщалось, что власти Сахалинской области планируют перевести весь транспорт в регионе на газ и электричество в течение ближайших 10 лет.

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