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Железную дорогу построят к ОЭЗ «Тольятти»

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В Самарской области началось строительство железнодорожной ветки к Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Тольятти». Проект реализуется при содействии правительства региона и экономической зоны.

Как сообщает пресс-служба облправительства, протяженность железной дороги составит 14 км. Она соединит вокзал в Автозаводском районе с ОЭЗ «Тольятти» и позволит перевозить 1,4 млн тыс. т грузов в год, пишет НИА «Самара».

Для реализации масштабного инфраструктурного проекта в октябре 2019 года было подписано концессионное соглашение между правительством региона и ОАО «РЖД». Документ предусматривает сотрудничество сторон в рамках государственно-частного партнерства.

«Строительство железнодорожной ветки в особую экономическую зону придаст колоссальный импульс развитию Тольятти», - отмечал глава региона во время переговоров с руководителем Дмитрий.

По словам гендиректора ОЭЗ Сергея Андреева, перевозка грузов по новой ветке начнется в III квартале 2021 года. Полностью строительство завершится в 2022 году.

Министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов рассказа, что на данный момент сформирована трехлетняя программа строительства индустриальных парков на территории ОЭЗ «Тольятти». В 2020 году здесь построят новые производственные корпуса площадью свыше 11 тыс. кв. м.

В июле сообщалось, что в Омской области появится новая особая экономическая зона «Авангард». Заявка на ее создание была направлена в Министерство экономики РФ.

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