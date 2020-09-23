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Республиканцы поддержали номинацию кандидата Трампа в Верховный суд

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Сенаторы-республиканцы поддержали идею президента США Дональда Трампа заполнить освободившееся место в Верховном суде США до ноябрьских выборов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил лидер большинства партии в сенате Митч Митч Макконнелл.

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«Мы проголосуем за выдвиженца президента Трампа в Верховный суд уже в этом году», — написал он.

Слушания по представленной Трампом кандидатуре пройдут в юридическом комитете сената, председателем которого является республиканец Линдси Грэм. Он разделяет цель Трампа и Макконнелла утвердить кандидатуру преемника умершей судьи Рут Бейдер Гинзбург до следующих выборов.

Слушания начнутся на неделе с 12 октября, а итоговое голосование в сенате состоится не позднее конца октября, пишет The Washignton Post.

Судья Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург умерла в пятницу, и президент США Дональд Трамп заявил о необходимости немедленно назначить нового. В случае утверждения назначенным Трампом преемника судьи число назначенцев в инстанции, принадлежащих к Республиканской партии, увеличится до шести из девяти судей.

В Демократической партии посчитали, что могут повлиять на этот процесс и не допустить назначения, заявляла на этой неделе спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

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