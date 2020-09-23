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Проект приюта для животных в Брянске разработают к декабрю

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В Брянске планируют возвести новый приют для бродячих животных. Строительство обсудили в ходе Брянского городского совета народных депутатов, которое состоялось в онлайн-режиме.

Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на главу Брянска Александра Макарова, сейчас продолжается разработка проектно-сметной документации. Завершить работы планируется к декабрю, уточняет NASHBRYANSK.RU.

Следующим этапом реализации проекта станет назначение торгов по выбору подрядчика. Параллельно специалисты будут отлавливать собак и изолировать на адаптивной территории для временного содержания.

Выбранная под приют территория будет согласована с региональным управлением ветеринарии.

22 сентября сообщалось, что Российская кинологическая федерация выступила за необходимость законодательно закрепить обязательное маркирование домашних животных для создания единой базы учета животных по всей стране, а в случае потери животного для оперативного поиска хозяина.

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