На 94-м году жизни скончалась французская певица Жюльетт Греко
Известная французская певица Жюльетт Греко скончалась в возрасте 93 лет. Об этом 23 сентября сообщает телеканал BFMTV.
По его данным, артистка умерла в окружении семьи в своем доме в Раматюэле на юге Франции. «Ее жизнь была незаурядной», — отметили журналисты.
Во время Второй мировой войны будущая певица вступила в Сопротивление, была арестована, но избежала высылки из-за юного возраста.
После окончания войны Жюльетт стала одной из самых ярких звезд Франции. Песни для нее писал, в том числе, Шарль Азнавур.
Певица не только выступала на сцене, но и снималась в кино. Зрителям она известна по картинам «Орфей», «Ночь генералов», «Хижина дяди Тома» и многих других.