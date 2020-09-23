Прямой эфир

На 94-м году жизни скончалась французская певица Жюльетт Греко

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Известная французская певица Жюльетт Греко скончалась в возрасте 93 лет. Об этом 23 сентября сообщает телеканал BFMTV.

«Многие французы ведут себя так, будто им ничего не грозит»
Певица Патрисия Каас — о беспечности соотечественников в самоизоляции, своем одиночестве и трусливости мужчин

По его данным, артистка умерла в окружении семьи в своем доме в Раматюэле на юге Франции. «Ее жизнь была незаурядной», — отметили журналисты.

Во время Второй мировой войны будущая певица вступила в Сопротивление, была арестована, но избежала высылки из-за юного возраста.

После окончания войны Жюльетт стала одной из самых ярких звезд Франции. Песни для нее писал, в том числе, Шарль Азнавур.

Певица не только выступала на сцене, но и снималась в кино. Зрителям она известна по картинам «Орфей», «Ночь генералов», «Хижина дяди Тома» и многих других.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020