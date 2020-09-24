Россияне рассказали о своем отношении к блогерам

Деятельность блогеров может в скором времени стать в глазах общественности «реальной» профессией и вызывать серьезный интерес. Такой вывод сделали аналитики ВЦИОМ и Центра социального проектирования «Платформа» на основании совместного исследования. Его результаты в четверг, 24 сентября, оказались в распоряжении «Известий».

Аналогичный опрос проводился в 2017 году, однако с тех пор осведомленность о деятельности блогеров среди россиян повысилась — если в 2017 году впервые встретились с данным словом 6%, то к 2020 году их стало уже 3%. При этом эксперты наблюдают растущее влияние лидеров мнений в социальных сетях, которое аналитики сравнивают с воздействием традиционных медиа.

Отмечается, что за счет персонализованности и креативности блогеры добиваются преимущества в сравнении с традиционными СМИ, вызывая у аудитории доверие и привлекая к себе внимание.

«Происходит постепенная профессионализация блогерства в восприятии аудитории. Блогер сочетает в себе образы трендсеттера, общественного активиста и бизнесмена», — говорится в результатах исследования.

Так, в 2017 году 48% респондентов заявили, что целью блогеров является заработок, а в 2020 году так ответили уже 64% опрошенных.

При этом основной аудиторией блогеров по-прежнему остается молодежь. Среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет читателями блогов являются 63%, а среди более старших категорий доля не превышает 50%.

Однако аналитики указали на то, что к настоящему времени блогерам удалось широко встроиться в процессы информационного потребления, в том числе и за счет влияния ядра своей аудитории на старшие поколения. Однако вместе с тем они постепенно теряют образ игроков, независимых от государства и бизнеса.

В заключении эксперты резюмируют, что на данный момент профессия блогера всё еще воспринимается большинством (51%) как модное преходящее явление и только 35% опрошенных относятся к ней серьезно, но эта тенденция в скором времени может измениться.

«Интерес к профессии растет в Москве и Санкт-Петербурге — центрах, которые формируют тренды. Поэтому можно с определенной долей уверенности утверждать, что в обозримом будущем интерес к блогерству как к реальной профессии укрепится», — добавили аналитики.

В Москве 19 сентября откроется проект «КиберМосква» и академии блогеров Московского энергетического института — «Блогинг для всех». Задача проекта — научить начинающих блогеров профессионально и качественно презентовать себя, используя инструменты собственного интернет-аккаунта. Обучение будет бесплатным, на занятия приглашают учеников в возрасте от семи до 45 лет.