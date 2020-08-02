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Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики. Об этом свидетельствуют данные торгов на портале CoinMarketCap.

По информации портала, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 4,59% по состоянию на 7:40 мск до $11 922,86. При этом по данным биржи Binance за последний час биткоин достигал максимального значения в $12 123,46 впервые с 9 августа 2019 года.

26 июля сообщалось, что стоимость криптовалюты биткоина впервые со 2 июня превысила психологическую отметку в $10 тыс.

11 июня стало известно, что россияне, вложившиеся в криптовалюту во время падения рынков из-за коронакризиса, увеличили доходы на 74%.

Отмечалось, в частности, что цена биткоина упала почти на 10% вслед за котировками мировых рынков.

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