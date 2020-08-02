Шахбазян потерпел первое в карьере поражение в главном бою турнира UFC

Американский боец в среднем весе Дерек Брансон техническим нокаутом победил соотечественника Эдмена Шахбазяна на поединке в рамках турнира UFC Fight Night 173. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Бой завершился в начале третьего раунда. Отмечается, что 22-летний Шахбазян потерпел первое в своей карьере поражение, до этого он выиграл 11 поединков. На счету 36-летнего Брансона 21 победа и семь поражений.

Ранее, 2 августа, сообщалось, что российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков проведет следующий бой в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с американцем Уолтом Харрисом в рамках турнира UFC 254, который состоится 24 октября.

9 августа в рамках главного боя UFC Fight Night другой российский тяжеловес Алексей Олейник встретится с американцем Дерриком Льюисом. Бой пройдет в Лас-Вегасе. В случае победы Олейнику может открыться дорога к бою за чемпионский титул UFC. Бесплатную трансляцию в России проведет телеканал РЕН ТВ.