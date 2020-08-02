Сотрудники МЧС спасли семерых рыбаков на Курилах

Сотрудники Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС завершили спасательную операцию экипажа рыболовного кунгаса на Курилах в воскресенье, 2 августа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщение о том, что в Охотском море к северу от села Рейдово (Курильский район) на расстоянии около 4 км от берега сломался двигатель у рыболовного судна, поступило вечером в субботу, 1 августа.

Сотрудники местного подразделения немедленно выдвинулись на поиски. Кунгас был обнаружен в бухте Парусной, его отбуксировали к селу Рейдово. Отмечается, что все рыбаки живы, в медицинской помощи никто не нуждался.

22 июня сообщалось, что в Мурманске спасатели эвакуировали с острова на озере Большое двух мужчин, которым потребовалась помощь во время рыбалки.