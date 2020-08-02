Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 2 августа

Москву в воскресенье, 2 августа, ждет облачная погода с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Температура составит 21 градус тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем воздух в столице прогреется до 19–21 градуса. Ночью похолодает до плюс 9 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 16–21 градуса тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.

На следующей неделе в Москву вернется жара. Температура достигнет 31 градуса тепла, сообщил 31 июля заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.