Группа Little Big стала абсолютным рекордсменом «Евровидения»

Российская группа Little Big побила рекорд музыкального конкурса «Евровидение» по просмотрам видеоклипа к песне Uno, которую группа должна была представлять в этом году. Информация об этом была опубликована в пятницу, 31 июля, на официальном сайте международного конкурса.

Композиция заняла первое место на канале конкурса на видеохостинге YouTube: за четыре месяца со дня публикации она собрала более 138 млн просмотров. В результате российскому коллективу удалось побить рекорд клипа Toy израильской исполнительницы Нетты, который набрал с марта 2018 года и по настоящее время 134,5 млн просмотров.

При этом количество просмотров клипа группы Little Big продолжает постоянно увеличиваться. Авторы публикации убеждены, что к концу текущего года видео вполне может набрать более 150 млн просмотров.

Конкурс «Евровидение-2020» не проводили в традиционном формате из-за пандемии коронавируса. Вместо этого шоу, которое должно было состояться с 12 по 16 мая в Роттердаме, провели в онлайн-формате. Участие в нем приняли не только конкурсанты этого года, но и исполнители прошлых лет. От России выступила группа Little Big с композицией Uno.

22 мая организаторы песенного конкурса сообщили, что ролик Uno быстрее всех набрал популярность за всю историю канала, так как с момента публикации 12 марта он преодолел отметку в 100 млн просмотров.