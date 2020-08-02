Эксперт посоветовал для сохранности смартфона класть его экраном вниз

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев в воскресенье, 2 августа, в интервью агентству «Прайм» рассказал, что для того, чтобы продлить срок службы смартфона, нужно класть его экраном вниз.

Такой способ позволит дисплею меньше нагреваться, а камера, которая на некоторых моделях гаджетов выступает, меньше поцарапается.

«Класть телефон лицом вниз более разумно, так как для защиты экрана придумано много вариантов. А вот для камер пока излишеств с задворками мало. Большинство телефонов имеют выступающую частью камеры, что связано с количеством линз в объективе», — объясняет эксперт.

По словам специалиста, многие сразу покупают защитное стекло и пленку, которые позволяют защитить экран телефона не только от царапин, но и от трещин в случае падения устройства.

Класть смартфон экраном вниз стоит и в том случае, если он находится в чехле с бортом, так как камера всё равно может поцарапаться, заключил Тимофеев.

25 июля директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал о способах защиты компьютера и смартфона от вредоносных программ.