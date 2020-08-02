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Волков проведет следующий бой против Харриса в октябре на UFC 254

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков проведет следующий бой в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с американцем Уолтом Харрисом в рамках турнира UFC 254, который состоится 24 октября. Об этом сообщил портал ESPN.

20 июня Волков провел бой против другого американского бойца Кертиса Блейдса на турнире UFC Vegas 3, прошедшего в Лас-Вегасе. Тогда решением судей победил американец. Харрис в рамках UFC также проиграл свой последний бой, уступив голландцу Алистару Овериму.

9 августа в рамках главного боя UFC Fight Night другой российский тяжеловес Алексей Олейник встретится с американцем Дерриком Льюисом. Бой пройдет в Лас-Вегасе. В случае победы Олейнику может открыться дорога к бою за чемпионский титул UFC. Бесплатную трансляцию в России проведет телеканал РЕН ТВ.

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