Трампа обвинили в подрыве внешней политики США

У президента США Дональда Трампа нет стратегического подхода к ведению дел с Москвой, утверждает в опубликованном в субботу, 1 августа, интервью в газете The Washington Post высокопоставленный экс-чиновник вашингтонской администрации. Он пообщался с изданием на условиях конфиденциальности.

По его словам, американский лидер «не хочет, чтобы Россия с ним грубо обращалась». По мнению бывшего представителя исполнительной ветви власти, люди, утверждающие, что у главы Белого дома есть стратегический подход к ведению дел с Россией, «думают о политическом деятеле, который заботится о внешней политике США» и осведомлен об истории двусторонних отношений.

При этом, по словам собеседника газеты, Трамп «подрывает внешнюю политику США» и не проводит «последовательную внешнюю политику по отношению к России».

Экс-чиновник указывает, что разногласия Трампа с представителями его администрации по поводу России «на самом деле маскируют отсутствие стратегического подхода».

Согласно опубликованным 31 июля результатам опроса, проведенного телекомпанией ABC и исследовательской службой Ipsos, около 63% американцев не одобряют политику Трампа в отношении России. При этом примерно 36% участников опроса положительно оценили подход главы государства к РФ.

23 июля президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого главы государств рассмотрели проблематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями, затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы и обсудили совместные усилия по поддержанию стабильности в регионе. Еще одной темой беседы стало развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия. Также лидеры стран позитивно оценили совместный процесс борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и договорились о продолжении контактов на разных уровнях.