Прямой эфир

Трампа обвинили в подрыве внешней политики США

0
Фото: TASS/EPA/Yuri Gripas
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У президента США Дональда Трампа нет стратегического подхода к ведению дел с Москвой, утверждает в опубликованном в субботу, 1 августа, интервью в газете The Washington Post высокопоставленный экс-чиновник вашингтонской администрации. Он пообщался с изданием на условиях конфиденциальности.

Вооружена и очень опасна: Россию предлагают признать спонсором терроризма
Почему в США активно призывают ужесточить санкции против Москвы

По его словам, американский лидер «не хочет, чтобы Россия с ним грубо обращалась». По мнению бывшего представителя исполнительной ветви власти, люди, утверждающие, что у главы Белого дома есть стратегический подход к ведению дел с Россией, «думают о политическом деятеле, который заботится о внешней политике США» и осведомлен об истории двусторонних отношений.

При этом, по словам собеседника газеты, Трамп «подрывает внешнюю политику США» и не проводит «последовательную внешнюю политику по отношению к России».

Экс-чиновник указывает, что разногласия Трампа с представителями его администрации по поводу России «на самом деле маскируют отсутствие стратегического подхода».

Согласно опубликованным 31 июля результатам опроса, проведенного телекомпанией ABC и исследовательской службой Ipsos, около 63% американцев не одобряют политику Трампа в отношении России. При этом примерно 36% участников опроса положительно оценили подход главы государства к РФ.

23 июля президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого главы государств рассмотрели проблематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями, затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы и обсудили совместные усилия по поддержанию стабильности в регионе. Еще одной темой беседы стало развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия. Также лидеры стран позитивно оценили совместный процесс борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и договорились о продолжении контактов на разных уровнях.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020