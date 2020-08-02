Безбилетник избил и пытался изнасиловать телеведущую в поезде Мариуполь-Киев

Украинскую телеведущую Анастасию Луговую избили и попытались изнасиловать на глазах у сына в поезде из Мариуполя в Киев. Об этом девушка рассказала сама на своей странице в соцсети Facebook.

По словам пострадавшей, ночью в ее купе проник мужчина, который набросился на нее и начал избивать. Проснувшись, девушка увидела, что нападавший был неодет. От испуга Луговая закричала, проснулся ее маленький сын, который тоже начал кричать и просить «не бить маму».

Мужчина попытался ударить ребенка, но телеведущей удалось остановить его. После этого она сказала, что сделает всё, что хочет нападавший, только бы он не трогал ее сына. Тогда мужчина прекратил наносить ей удары и попытался ее изнасиловать.

Девушке удалось убедить злоумышленника выйти из купе, чтобы ее сын ничего не видел. Мужчина согласился и увел девушку в свое купе. Однако мальчик стал громко кричать. Луговая попросила отпустить ее, чтобы успокоить ребенка, а выбежав из купе нападавшего, немедленно бросилась к проводнице.

Однако работница поезда не сразу поняла, что произошло, потому что спала. Тогда Луговая бросилась в соседний вагон, где ей помогли спрятаться от насильника. Нападавшего арестовали, начальник поезда распорядился охранять его, чтобы он не сбежал. В Киеве мужчину сдали сотрудникам правоохранительных органов.

При этом муж телеведущей рассказал, что после инцидента сотрудники поезда предлагали Луговой деньги за то, чтобы произошедшее не стало достоянием общественности. Оказалось, что мужчина ехал в поезде зайцем, а проводники не хотели вызывать полицию из страха быть уволенными, пишет РЕН ТВ.

В конце мая сообщалось, что в городе Кагарлык Киевской области задержаны двое полицейских, подозреваемых в избиении и изнасиловании 26-летней девушки. Первоочередная проверка внутренней безопасности подтвердила причастность полицейских к совершению преступлений.