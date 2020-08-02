Напавшего с нагайкой на семью в Крыму охранника уволили

Охранника, который напал на отдыхающую на пляже семью и прогнал ее нагайкой, уволили из санатория «Форос». Об этом сообщили в администрации учреждения.

Отмечается, что по факту происшествия было проведено внеплановое совещание сотрудников санатория, также исследуются все материалы, в том числе видеозаписи, на которых запечатлено поведение бывшего работника.

При этом в администрации «Фороса» тоже уточнили, что семья, с которой у охранника произошел конфликт, не являлась гостями санатория, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел 1 августа. Посетительница пляжа выложила в Instagram видео, на котором охранник достает нагайку и вступает в конфликт с другим мужчиной. Увидев съемку, он потянулся к камере девушки.

В своем посте она рассказала, что охранник угрожал ей, ее мужу и четырехлетнему ребенку плетью. Причиной агрессии мужчины, по информации девушки, стало то, что семья не входила в число клиентов санатория «Форос».

После словесного конфликта семья, по словам автора записи, перешла на другой пляж, однако охранник пошел за ними, собрал в охапку их вещи и выбросил в море.

Ранее, 1 августа, заместитель начальника отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Ольга Богославская заявила, что полиция намерена изучить информацию о нападении охранника санатория «Форос» с нагайкой на туристов.