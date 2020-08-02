Турецкие отели не будут повышать цены на отдых в этом сезоне

Глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр пообещал, что цены на отели в стране после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне прошлого года. Об этом в воскресенье, 2 августа, он заявил в интервью «РИА Новости».

«Нынешние цены прописаны в контрактах с туроператорами, заключенных в 2019 году, и они продолжают действовать. Цены повышаться не будут, даже несмотря на то что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса», — отметил Чорабатыр. Он также добавил, что ради привлечения клиентов некоторые отели даже снижают цены.

Турецкие власти, по его словам, оказывают поддержку туристической отрасли как пострадавшей в результате пандемии, но глава Федерации отельеров воздержался от прогнозов по числу российских туристов, которых в этом году примет Турция.

Чорабатыр считает, что, несмотря на открытие и других стран для туризма, Турция «находится среди предпочтений у иностранных туристов, российских в том числе».

По данным минздрава Турции, в стране в течение последних дней выявляют 900–1000 случаев заражения коронавирусом нового типа в сутки. Всего с начала пандемии в стране, по данным Worldometer, зафиксировано 231 869 случаев, выздоровели более 215 тыс. человек, скончались 5710.

1 августа первый после возобновления авиасообщения регулярный рейс из России приземлился в Стамбуле. Это борт авиакомпании Turkish Airlines, вылетевший из Москвы.

Международные перелеты прекратились в конце марта из-за пандемии коронавируса. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Россияне уже могут улететь в Лондон, Анкару, Стамбул и на остров Занзибар, а с 10 августа к этим направлениям прибавятся три турецких курорта — Анталья, Бодрум и Даламан. Кроме того, с 15 августа возобновится сообщение со Швейцарией.

По данным источников в отрасли, обсуждается возможность открытия авиасообщения между Россией и другими странами с 11 августа, однако окончательное решение по этому поводу пока не принято.