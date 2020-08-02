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Черногория не приняла решение об открытии границ для граждан России

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории не принял решение об открытии границ для граждан России, несмотря на предложения туристической отрасли. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в руководстве органа.

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На данный момент в связи с ограничениями из-за коронавируса въезд в Черногорию запрещен двум крупнейшим категориям туристов — из России и Сербии. Только в июле потери туристической отрасли Черногории оцениваются более чем в 90%.

Местные СМИ сообщали, что министерство туризма и устойчивого развития Черногории предлагало правительству открыть границы для россиян еще 27 июля. Ожидалось, что соответствующее решение будет принято 1 августа. Однако, предположительно, решение еще не было принято, сроки принятия остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что граница между Россией и Абхазией открылась 1 августа после того, как российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Решение об открытии границы с Абхазией было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Были учтены заключения Роспотребнадзора и Минздрава России о санитарно-эпидемиологической обстановке в этой стране и готовность инфраструктуры к приему туристов.

С 1 августа Россия также возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Кроме того, с 15 августа снова начнутся регулярные перелеты между Москвой и Женевой.

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