Черногория не приняла решение об открытии границ для граждан России
Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории не принял решение об открытии границ для граждан России, несмотря на предложения туристической отрасли. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в руководстве органа.
На данный момент в связи с ограничениями из-за коронавируса въезд в Черногорию запрещен двум крупнейшим категориям туристов — из России и Сербии. Только в июле потери туристической отрасли Черногории оцениваются более чем в 90%.
Местные СМИ сообщали, что министерство туризма и устойчивого развития Черногории предлагало правительству открыть границы для россиян еще 27 июля. Ожидалось, что соответствующее решение будет принято 1 августа. Однако, предположительно, решение еще не было принято, сроки принятия остаются неизвестными.
Ранее сообщалось, что граница между Россией и Абхазией открылась 1 августа после того, как российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.
Решение об открытии границы с Абхазией было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Были учтены заключения Роспотребнадзора и Минздрава России о санитарно-эпидемиологической обстановке в этой стране и готовность инфраструктуры к приему туристов.
С 1 августа Россия также возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Кроме того, с 15 августа снова начнутся регулярные перелеты между Москвой и Женевой.