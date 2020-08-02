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Вассерман рассказал о последствиях вирусной депрессии для мира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Известный эрудит, политический консультант и телеведущий Анатолий Вассерман в своем блоге на сайте РЕН ТВ рассказал, что мир балансирует на тонкой грани между экономической и вирусной эпидемиями.

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По словам Вассермана, странам необходимо найти баланс, чтобы ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, не слишком отразились на экономике. Также он назвал сложившуюся на данный момент ситуацию в мире второй Великой депрессией.

Вассерман считает, что прервавший множество технологических цепочек карантин из-за COVID-19 просто позволил множеству богатых людей планеты списать стратегические ошибки на вирус. При этом телеведущий призвал мир готовиться не ко второй волне коронавируса, а к затяжной первой.

27 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.

Несколько недель назад еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес рассказала о том, что в ЕС разработали стратегию на случай второй волны коронавируса, которая не допустит нового глобального карантина и остановки экономики.

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