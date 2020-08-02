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Crew Dragon с астронавтами Херли и Бенкеном отстыковался от МКС

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Фото: TASS/Zuma
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Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном отстыковался от Международной космической станции (МКС) в 2:34 мск в воскресенье, 2 августа. Об этом на своем сайте сообщило американское космическое агентство NASA.

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Отмечается, что приводнение корабля в Атлантике у берегов штата Флорида запланировано на 14:48 по времени Восточного побережья (21:48 мск) 2 августа. Ранее менеджер коммерческой программы полетов Стив Стич отмечал, что место посадки зависит от погодных условий, в том числе осадков, высоты волн и силы ветра.

1 августа сообщалось, что астронавт 63-го экипажа МКС Крис Кэссиди передал экипажу Crew Dragon американский флаг, оставленный на МКС последним экипажем Space Shuttle в 2011 году.

Ранее прибывший на Crew Dragon астронавт NASA Роберт Бенкен во время сеанса видеосвязи рассказал о впечатлениях от полета на первом за девять лет американском пилотируемом корабле. По его словам, Crew Dragon «фыркал и пыхтел весь свой путь на орбиту».

30 мая ракета-носитель Falcon 9 с многоразовым пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon успешно стартовала с мыса Канаверал.

31 мая корабль штатно пристыковался к МКС в автоматическом режиме. Астронавты Боб Бенкен и Даг Херли принимали участие в работе 63-го экипажа МКС.

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