Врач рассказал о последних месяцах жизни самой тяжелой женщины России

Хирург самой тяжелой женщины России Любови Нурдиновой, доктор медицинских наук Казбек Аутлев рассказал о последних месяцах жизни своей пациентки в интервью телеканалу «360», опубликованному в субботу, 1 августа.

По словам врача, после операции по шунтированию желудка, до которого Нурдинова весила 350 кг и считалась самой тяжелой женщиной страны, она столкнулась с трудностями, говорила, что не знает, как дальше жить, и даже пыталась покончить с собой.

После попытки суицида Аутлев привез к ней психотерапевта. Его лечение помогало, но около месяца назад Нурдинова прекратила сеансы. При этом врач сообщил, что во время последней встречи женщина была здорова и никаких послеоперационных осложнений у нее было.

Хирург отметил, что не знает причины смерти Нурдиновой. Он пытался связаться с ее сыном, но тот ответил, что не хочет разговаривать на эту тему.

1 августа сообщалось, что скончалась жительница Тюмени Любовь Нурдинова, которая считалась самой тяжелой россиянкой. Она весила 350 кг, но позже похудела более чем в два раза.

Нурдиновой 8 июля исполнилось 57 лет. Из-за веса она 18 лет не могла выйти из дома. В апреле 2020 года ей сделали бариатрическую операцию (шунтирование желудка), после чего она похудела до 157 кг и смогла встать на ноги.