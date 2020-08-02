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Федор Емельяненко рассказал о следующем бое

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко, в субботу, 1 августа, в интервью YouTube-каналу Сергея Лодыги сообщил, что его предстоящий бой — это только вопрос времени.

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Он пояснил, что будущий поединок пока находится «в подвешенном состоянии», поскольку американский промоушен Bellator ждет, когда зрителям разрешат находиться на трибунах.

«Мои ребята будут биться в ближайшее время, но при пустых трибунах. А мне придется дождаться, когда разрешат посещать арены. Когда это будет, пока не знаю», — сказал он.

При этом Емельяненко отметил, что продолжает тренироваться. Ранее выход бойца в октагон планировался в США.

«В планах так и есть. Возможно, в конце года… По контракту у меня два боя. А там посмотрим», — заявил спортсмен. Третий же бой, отметил он, Bellator хочет провести в Москве.

43-летний Емельяненко — бывший чемпион Pride и Rings в тяжелом весе. На его счету 45 боев, 39 из которых он завершил победами. Шесть боев он проиграл, один поединок был признан несостоявшимся. Последний бой провел 30 декабря 2019 года, нокаутировав в первом раунде бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии. Свою победу он посвятил дочери Василисе.

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