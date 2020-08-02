Директор Пугачевой прокомментировала слухи о разводе певицы и Галкина

Появившиеся слухи о предстоящем разводе Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина опровергла в субботу, 1 августа, концертный директор певицы Елена Чупракова.

«Ничего такого не было и нет», — сказала она Daily Storm.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Пугачева ушла от Галкина, поскольку телеведущий стал проявлять безразличие к своей супруге.

Сам телеведущий очень резко отреагировал на подобные слухи.

«Делать мне нечего», — ответил он на просьбу журналиста «Говорит Москва» рассказать об истинной ситуации в отношениях с Пугачевой.

Максим Галкин и Алла Пугачева в браке с 2011 года.

В мае супруги сняли пародийный видеоролик о том, как сохранить фигуру в условиях самоизоляции.